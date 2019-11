Juve, Cristiano Ronaldo mostra i muscoli: contro il Milan ci sarà

TORINO - Foto e parole che tutti i tifosi della Juve stavano aspettando. Cristiano Ronaldo ha rassicurato l’ambiente bianconero mostrando i muscoli su Instagram: “Allenamento completato”. Oggi il portoghese, così come De Ligt, si è allenato a parte ma contro il Milan ci sarà, il fastidio all’adduttore è ormai alle spalle. Anche la caviglia dell’olandese sembra essere sulla buona strada per il recupero definitivo: la squadra è tornata ad allenarsi dopo la trasferta di Mosca con esercizi di possesso palla e partitella finale. Sabato alle 14 è in programma la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

La formazione bianconera è prima in classifica, imbattuta, e ha appena staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions. I rossoneri, invece, sono ripiombati nello sconforto dopo il ko interno contro la Lazio. All’allenamento odierno erano presenti anche Maldini e Massara per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Pioli intanto scioglierà i dubbi di formazione nella giornata di sabato: quasi scontata la presenza di Duarte che rimpiazzerà l’indisponibile Musacchio.