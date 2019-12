Juve, critiche dalla Spagna per De Ligt: "75 milioni per un errore dopo l'altro"

ROMA - Il trasferimento di De Ligt alla Juventus è stato uno dei movimenti più importanti della sessione estiva di calciomercato. Il giovane olandese è arrivato a Torino dall'Ajax, scegliendo l'Italia, con il club bianconero che è riuscito a battere la concorrenza del Barcellona. Proprio dalla Spagna, arrivano le critiche al difensore della Juve per l'errore nella partita di Serie A contro il Sassuolo in occasione del gol del momentanto 1-2 di Caputo all'Allianz Stadium. Sul sito del quotidiano sportivo spagnolo As, infatti, c'è un video che ripropone il gol dell'attaccante del Sassuolo dopo l'intervento sbagliato dell'olandese e che titola "Lo hanno pagato 75 milioni, ne ha pretesi 12 a stagione e fa un errore dopo l'altro: ecco l'ultima di De Ligt". Nel video pubblicato da As, si legge anche che per De Ligt è "una stagione piena di errori".

Juve-Sassuolo, il contatto Duncan-De Ligt