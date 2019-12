Pjanic: “Sorpasso Inter? Nessun effetto, la Juve non ha mollato”

MILANO - Essere superati dall'Inter in questo momento del campionato "non fa nessun effetto", c’è solo dispiacere per "aver perso i punti". Così, a margine del Galà del Calcio organizzato dall'Aic, Miralem Pjanic ha commentato il sorpasso subito in vetta al campionato nel corso della scorsa giornata dall'Inter. “È ancora presto - ha spiegato il bosniaco -. Siamo dispiaciuti di aver perso i punti, ma essere primi o secondi in questo momento non importa tanto. Concentriamoci a continuare a vincere come abbiamo fatto fino ad adesso e prepariamo bene la prossima partita che sarà importante e difficile contro la Lazio". A proposito della frase di Maurizio Sarri, il quale ha parlato di mancanza di motivazioni in campionato per i bianconeri, Pjanic ha risposto: "Non mi sembra che abbiamo mollato. Abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ci sta che l'avversario faccia molto bene e che faccia un buon campionato. Complimenti a loro, noi ci saremo e siamo tranquilli. Continueremo a fare il nostro e se ci serve, aspetteremo quando arriveranno a casa nostra. Serve rispetto nei confronti di questa squadra e nient'altro - ha concluso il centrocampista della Juve -. Noi siamo tranquilli, serenissimi. Ieri è stato un passo falso. Siamo dispiaciuti per quello, ma non c’è nessun allarme, c’è solo da rimettersi a lavoro, come abbiamo sempre fatto, e andare avanti sia in campionato che in Champions. Per noi è fondamentale vincere, provare a vincere tutto e così sarà anche quest'anno. C’è un avversario che sta facendo bene, ma non c’è nessun timore, nessuna paura. C’è solo da vincere tutti i titoli possibili". (Italpress)