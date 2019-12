Paratici: "La Lazio lavora bene da anni, ma la Juve è pronta"

PIACENZA - In occasione del ritiro del prossimo "Piacentino Benemerito 2019", Fabio Paratici parla così del prossimo impegno della Juventus contro la Lazio in campionato: "La Lazio sta lavorando benissimo da tanti anni. Quella di sabato sarà una bella partita contro una squadra offensiva. Noi siamo pronti e abituati a giocare queste partite". Dopo l'elogio per la squadra di Simone Inzaghi, altro piacentino come il dirigente bianconero, Paratici torna anche sul mercato, precisamente sull'acquisto di Matthijs de Ligt: "Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per acquisti di questo tipo. Penso a Pogba, Coman, Dybala, Morata, giocatori che hanno segnato tanto e sono al top. Siamo felici del rendimento di De Ligt e, dopo averlo conosciuto bene in questi mesi, siamo convinti di aver fatto il miglior investimento".

CR7 gelato si esalta davanti a un ospite speciale