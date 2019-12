Juventus, Bonucci e Dybala sui social dopo la sconfitta con la Lazio: "Restare uniti"

ROMA - La Lazio ferma la Juventus infliggendo ai bianconeri la prima sconfitta stagionale e si porta a -3 in classifica. La squadra di Sarri, dopo il vantaggio firmato Cristiano Ronaldo, cade sotto i colpi di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che danno la vittoria ai biancocelesti che si candidano ad entrare nella sfida scudetto con Inter e Juve. Ancora i nerazzurri, dunque, in vetta alla classifica di Serie A, ma la Juventus è a soli due punti. Inzaghi non si pone limiti avendo portato la Lazio alla vittoria contro la Juve per la prima volta dopo 16 anni all'Olimpico, ma i bianconeri vorranno subito riscattare questa sconfitta già dalla prossima giornata. Nel post Lazio, Leonardo Bonucci e Paulo Dybala sui social non si perdono d'animo e provano ad indicare la strada da seguire per migliorare e crescere dopo la sconfitta.

Scopri nelle pagine successive le reazioni sui social dei calciatori della Juve.

La Lazio vola, Juve battuta 3-1: tabù sfatato dopo 16 anni