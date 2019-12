Juve, per Bentancur distrazione collaterale. Lui sorride: "Infortunio non grave"

TORINO - Nella sconfitta di ieri all'Olimpico della Juventus sono stati due gli episodi che hanno indirizzato l'incontro: l'espulsione di Cuadrado e l'infortunio di Bentancur. Al 40' del primo tempo il centrocampista uruguagio è stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento muscolare, eppure fino a quel momento il numero 30 bianconero era stato uno dei migliori della formazione di Sarri, con grandi giocate e l'assist decisivo per il vantaggio di Ronaldo. "È una sconfitta che fa male ma dobbiamo rialzarci, imparare dagli errori commessi e continuare a lavorare duramente per migliorare. Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!" questo il messaggio sui social di Rodrigo che rassicura i tifosi sulle sue condizioni e sul futuro della sua squadra, chiamata a rialzarsi dopo lo stop contro i biancocelesti.

Il comunicato del club

"Il giocatore, durante la partita contro la Lazio, ha subito un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra. Oggi ha effettuato terapie e recupero. Bentancur verra' valutato giorno per giorno" il comunicato del club bianconero dopo le visite di oggi del calciatore. Condizioni no ngravi, dunque, ma da monitorare nelle prossime ore.