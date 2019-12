Juve, ufficiale l'ingresso nel mondo eSports

TORINO - Importante novità in casa Juventus. Il club bianconero, infatti, è ufficialmente entrato nel mondo eSports. Il team bianconero, che sarà composto da tre giocatori PES professionisti, prenderà parte alla campetizione eFootball.Pro organizzata da Konami. Si tratta di un campionato esclusivo che vedrà sfidare i gamer in partite 3vs3: al torneo parteciperanno 10 club. "L'ingresso nel mondo degli eSports – sottolinea Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus - non solo ci offre l'occasione di rivolgerci a un'audience nuova e vastissima, ma è anche la testimonianza di quanto la Juventus sia attenta all'evoluzione delle forme di intrattenimento e agli interessi del pubblico. Il club è da sempre pronto ad accettare nuove sfide e oggi siamo lieti di intraprendere questa avventura, orgogliosi di aver dato ancora una volta concreta applicazione alla nostra filosofia: Live Ahead". Prossimamente la Juventus parteciperà anche alla eSerie A TIM, prima competizione organizzata dalla Lega Serie A riservata alle formazioni del massimo campionato.

