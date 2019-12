Juve, Pjanic: "Ci fidiamo di Sarri. Dopo 5 anni con Allegri, serve tempo"

LEVERKUSEN (Germania) - Accanto a Maurizio Sarri, nella sala stampa della BayArena, alla vigilia del match di Champions tra Bayer Leverkusen e Juventus, c'è Miralem Pjanic, squalificato in campionato e pressoché certo della titolarità in cabina di regia: "Siamo in un'altra competizione e dobbiamo pensare partita per partita. Vogliamo vincere anche per preparare bene il campionato. Affrontiamo una bella squadra che ha ancora possibilità di qualificazione. Non sarà facile, ma vogliamo fare una buona partita domani". C'è differenza di motivazioni tra campionato e Champions? "Non è vero, sarebbe follia pensare che noi non vogliamo vincere il campionato. Può capitare a volte di perdere punti in casa, ma noi vogliamo vincere ogni partita. Bisogna trovare equilibrio ed essere bravi a gestire tutto, a volte vedo troppa negatività intorno a noi. Ci sono momenti difficili durante una stagione, ma non è questo il caso. Non è semplice giocare bene, vincere ed essere brillanti giocando ogni tre giorni, a Roma è successo questo. Ci siamo parlati e vogliamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto: vincere".

Juve, Pjanic: "Da Allegri e Sarri è cambiato qualcosa, dateci tempo"

Pjanic si sofferma sul cambio in panchina della scorsa estate: "Ci fidiamo tantissimo di Sarri. Dopo 5 anni di gestione Allegri è cambiato qualcosa e ci vuole tempo, non credo si possa cambiare tutto in 6 mesi. Ci siamo parlati per il bene del gruppo, per migliorare quelle cose che non stanno funzionando. Ma niente di drammatico, penso che nelle prossime partite cambieremo qualcosina. A noi non viene solo chiesto di vincere, ma di farlo in modo pazzesco e questo non è facile. Finora abbiamo fatto bene, ma dobbiamo fare ancora meglio perché in campionato vogliamo essere in un'altra posizione di classifica".