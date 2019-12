Juventus, De Ligt e Douglas Costa in gruppo

TORINO - Archiviata la Champions League, Maurizio Sarri e la sua Juventus tornano a pensare al campionato. Con la sconfitta contro la Lazio da cancellare, il tecnico ha improntanto la seduta odierna sulla tattica, in vista dell'impegno di domenica prossima, alle 15 contro l'Udinese all'Allianz Stadium. Al Training Center, i bianconeri sono scesi in campo in tarda mattinata, una volta terminata la nevicata che ha imbiancato Torino a inizio giornata. Si sono allenati regolarmente in gruppo De Ligt, Douglas Costa e Bentancur, lavoro personalizzato sul campo per Aaron Ramsey.

