Juve, De Sciglio: "Vogliamo la rivincita con la Lazio in Supercoppa"

TORINO - Per ritrovare tre partite consecutive senza vittorie della Juventus in Serie A basta riandare al finale dello scorso campionato: 2 sconfitte e 3 pareggi con lo scudetto ampiamente in tasca. Ma adesso rallentare un'altra volta, dopo il 2-2 casalingo contro il Sassuolo e la netta sconfitta a Roma contro la Lazio, sarebbe molto più grave per i bianconeri, staccati, sia pure di appena due punti, dall'Inter e riavvicinati dalla Lazio. Ecco per la Juve è fondamentale battere l'Udinese, domenica pomeriggio all'Allianz Stadium, sperando che non pesi la gara vinta con il Bayer Leverkusen.

Prima Ronaldo e poi Higuain, la Juve vince 2-0 a Leverkusen

Verso la Supercoppa Juve-Lazio

"E' vero - ha ammesso Mattia de Sciglio, intervistato da Sky Sport24 - dopo le partite di Champions ci è capitato di avere qualche difficoltà, ma finora in campionato abbiamo perso una sola volta e siamo lì, attaccati all'Inter. Contro l'Udinese sarà un'altra partita tosta, d'altronde non esistono partite facili nel campionato italiano, ma se giocheremo da Juve prenderemo i tre punti". Difficile che Sarri riproponga il tridente Ronaldo-Dybala-Higuain, nonostante l'ottimo responso nel finale di Leverkusen: "Il mister decide di partita in partita se schierarlo dall'inizio o in corso, noi ci adattiamo alle sue scelte" dice il difensore bianconero. Dopo la penultima del 2019 contro l'Udinese, sarà tempo del sorteggio di Champions: "Chi mi piacerebbe evitare negli ottavi? Difficile dirlo - è la risposta di De Sciglio - se si vuole arrivare fino in fondo alla Champions prima o poi le avversarie più forti si incontrano. Ma mi piacerebbe giocare contro un club inglese, come due anni fa (contro il Tottenham, n.d.r.)". Poi il pensiero torna sospeso tra campionato e l'imminente Supercoppa Italiana del 22 dicembre: "L'Inter sta dimostrando da inizio campionato, come la Lazio, di essere una nostra rivale - conclude De Sciglio - stanno facendo un grande percorso, incontreremo ancora la Lazio nella finale di Supercoppa e questo è uno dei nostri obiettivi a breve termine; tenteremo di prenderci la rivincita".