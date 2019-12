Juventus, Sarri: "Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale"

TORINO - La Juventus, espletata la parentesi europea, torna con la testa al campionato dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio. I bianconeri domani ospiteranno l'Udinese all'Allianz Stadium alle 15.00 e Maurizio Sarri tiene alta la tensione: "Non è un'opinione ma un fatto, dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale. Le gare di Champions portano via tanto dal punto di vista mentale e nervoso, dobbiamo fare un passo in avanti". Il tecnico toscano si sofferma sull'allenatore ad interim dell'Udinese: "Gotti è una persona di grande intelligenza, sono contento che abbia questa opportunità importante che mi dicono lui non voglia neanche avere. Ha intelligenza particolare e spiccata". Al tecnico viene chiesto se con i tre attaccanti la Juventus sarà ancora più aggressiva: "Aggressiva - la replica di Sarri - non ha niente a che vedere con offensiva. Offensiva è la mentalità, non conta il numero di attaccanti, per me il modulo più difensivo del mondo è 3-4-3. Per fare giocare contemporaneamente quei tre giocatori ci vogliono determinate condizioni. Ci deve essere il presupposto che ci fa pensare di giocare con determinati giocatori".

Capitolo infortunati: "Bentancur e Douglas Costa stanno bene con dei presupposti diversi: Bentancur è stato fermo tre giorni mentre Douglas venti. È chiaro che uno stop di tre giorni non va a incidere sulla condizione fisica mentre uno di venti sì. Ieri si sono mossi bene entrambi, su Douglas ho la riserva sulla tenuta". Sull'uruguagio prosegue l'elogio di Sarri: "L'ho detto più volte: diventerà un giocatore top. Ha qualità fisiche e teniche assolutamente sopra la norma, tatticamente e di personalità sta crescendo. Se ha un'evoluzione normale diventerà un giocatore top". Ancora in dubbio Ramsey: "Fino a oggi non è stato a disposizione, ha svolto allenamenti differenziati con i riabilitatori. Dalle relazioni che ho procede piuttosto bene, oggi farà una parte di allenamento insieme al gruppo e una parte personalizzata. Vediamo se per domani ci sarà la possibilità di portarlo in panchina". Notizie positive per Cristiano Ronaldo: "In questo momento lui recupera bene dalle partite, è cresciuto notevolmente a livello di condizione fisica. La sua sensazione è che il recupero in questo momento sia più rapido rispetto a giocare 90 minuti venti giorni fa. Valuteremo nei prossimi giorni in base a come uscirà dalle partite ma la sensazione su di lui è di grande crescita". Il tecnico analizza anche le condizioni di Rabiot e Emre Can: "Non mi ha deluso Rabiot, è un ragazzo che ha avuto problemi di ambientamento normali nel nostro calcio. Quando dava la sensazione di essere in crescita ha avuto un infortunio. Ha una struttura fisica notevole, è normale che possa mancargli un po' di brillantezza. Ha qualità, è introverso quindi ci metterà qualche mese a trovarsi a suo agio in una realtà nuova ma ha prospettive. Emre ha subito una delusione forte e ha fatto fatica ad andare oltre. Domani vediamo chi giocherà, uno dei due sicuramente ma nel corso della partite probabilmente lo faranno entrambi".