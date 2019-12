Cristiano Ronaldo vola in cielo, le reazioni social della Juve

ROMA - Ora sono 42 i punti in classifica della Juventus di Maurizio Sarri, che partirà per Riyad consapevole di restare al primo posto al termine del 2019, a prescindere da quello che farà l'Inter di Antonio Conte questo sabato con il Genoa. Contro la Sampdoria i bianconeri si impongono 2-1 grazie alle reti meravigliose di Dybala e Cristiano Ronaldo e si proiettano così nel modo migliore possibile alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita, nel secondo faccia a faccia con la Lazio nel giro di neanche tre settimane. Come sempre al termine della partita vinta i giocatori juventini hanno festeggiato sia nello spogliatoio che sui loro social media ufficiali, con molti di loro che hanno preso ispirazione dallo stacco imperioso di CR7 che ha deciso la partita.

Cristiano Ronaldo: "CR7 Air Jordan"

Non poteva che partire dall'immagine del suo gol di testa, Cristiano Ronaldo, che ha pubblicato sul suo profilo una foto-sequenza del volo ad alta quota, accompagnata dal messaggio "CR7 Air Jordan", facendo il parallelo con la leggenda del basket NBA, Michael Jordan.

Bonucci: "Nel calcio non c'è nulla di scontato"

Il capitano, Leonardo Bonucci, si affida invece a un messaggio più riflessivo e mantiene alta la concentrazione in vista del prossimo appuntamento in cui ci sarà in palio un trofeo: "Nel calcio non c'è nulla di scontato. Con sacrificio e voglia di vincere si arriva a ottenere il risultato. Adesso recuperiamo e prepariamoci per la finale di Supercoppa".

Dybala: "Fino alla fine"

Paulo Dybala, che ha sbloccato la partita con un sinistro al volo meraviglioso, ha scelto il fero immagine del momento in cui scocca il mancino decisivo con una coordinazione perfetta. Un tiro che porterà alla rete dell'1-0, che l'argentino commenta con il semplice e classico hashtag #finoallafine.

Demiral: "Sempre importante vincere"

Maurizio Sarri lo ha lodato nel post-partita, ha spiegato che in questo momento la carica di Merih Demiral vada assolutamente sfruttata. E il difensore turco l'ha confermata pure sui social, con una sua foto in cui abbraccia Cristiano Ronaldo e allega questo messaggio: "Sempre importante vincere. Adesso testa alla Supercoppa".

Buffon: "Sempre più in alto"

Gianluigi Buffon ha scritto un'altra pagina di storia del calcio italiano e la partita contro la Sampdoria la ricorderà come una delle più significative della sua carriera. Lo sottolinea ovviamente nel suo post su Instagram, dove non manca anche un riferimento a CR7: "Sempre più in alto. Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare".

Pjanic: "A volte serve salire in cielo"

Il gol di Cristiano Ronaldo si rivela musa ispiratrice pure per il messaggio scelto da Miralem Pjanic per festeggiare il successo a Marassi: "Per stare in cima a volte serve salire in cielo. Adesso prepariamoci per la Supercoppa".

Matuidi: "Andiamo avanti"

Meno metafore e più sostanza (così come succede anche in campo) per Blaise Matuidi, che in inglese lancia la sua carica social: "Let's keep going". Traduzione: "Andiamo avanti".

Alex Sandro: "Fino alla fine"

Essenziale e sintetico il messaggio celebrativo di Alex Sandro, che per commentare la vittoria al Luigi Ferraris contro la Sampdoria si limita a un "+3" accompagnato dall'hashtag #finoallafine.

Ramsey: "Serie A, Supercoppa..."

Aaron Ramsey è subentrato nel secondo tempo al posto di Gonzalo Higuain, ma già è proiettato alla prossima gara contro la Lazio, sperando di poter essere ancora più protagonista. Il gallese lo ha evidenziato nel suo post: "Serie A 2019, Supercoppa".

De Sciglio: "Vittoria e 150esima in Serie A"

Infine c'è il messaggio di Mattia De Sciglio, che così come Buffon (seppur in proporzioni diverse) ha festeggiato anche un traguardo personale oltre che la conquista dei tre punti: "Ultima vittoria in campionato del 2019 e 150° partita in Serie A".