Juve al lavoro per la Supercoppa: Szczesny e Alex Sandro in dubbio

TORINO - La Juve ha chiuso il 2019 di Serie A nel migliore dei modi: la vittoria contro la Samp le permetterà di concludere l’anno in vetta alla classifica. I bianconeri di Sarri, all’indomani della sfida di Marassi, sono subito tornati al lavoro alla Continassa perché c’è da preparare l’attesissima partita di Supercoppa contro la Lazio, in programma domenica a Riad. “Scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla e partitella per il resto del gruppo: questo il menù della giornata per i bianconeri, che domani si alleneranno al mattino, per partire, nel primo pomeriggio, per Riad, dove domenica si gioca contro la Lazio - si legge in una nota del club -. Da segnalare che Szczesny ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo, mentre Alex Sandro si è sottoposto a seduta fisioterapica”.

Buffon: "Non penso a smettere"