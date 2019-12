Juve, Bonucci: "Complimenti alla Lazio. Ora recuperiamo energie"

RIAD - Dopo la dura sconfitta in Arabia Saudita contro la Lazio in Supercoppa Italiana, il difensore e leader della Juve Leonardo Bonucci ha detto la sua al sito ufficiale del club: "Va dato merito alla Lazio di aver giocato una grande partita. Sapevamo che era in condizione fisica e psicologica ottimale e all'inizio abbiamo pagato un po' di mancanza di aggressività, ma siamo comunque riusciti a raddrizzare la partita. Nel secondo tempo riuscivamo a recuperare meglio sulle seconde palle, ma non siamo mai stati veramente pericolosi e questo ci deve far riflettere. Loro potevano metterci in difficoltà con il gioco in profondità e con le palle alte e infatti il secondo gol è nato da una spizzata sul secondo palo. Peccato, perché ci tenevamo a portare a casa questo trofeo, ma loro hanno dimostrato di essere una grande squadra. Ora recuperiamo le energie, perché nel 2020 ci aspettano tante partite importanti".

