Sarri: "La mia Juve deve vincere e convincere"

TORINO - "Vincere e convincere, col predominio sulle partite, è quello che voglio; finora si è visto solo a sprazzi". Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro la Lazio in Supercoppa, racconta come vorrebbe che fosse la sua Juventus. Nello stralcio dell'intervista rilasciata a SkySport24, il tecnico bianconero spiega: "Siamo ancora in una fase di alti e bassi, ci sono momenti in cui giochiamo da squadra, altri meno. Rientra nella normalità, non esiste il tutto e subito. Siamo una squadra che vuole vincere pur sapendo che in Europa non è mai semplice. La Champions deve essere un obiettivo, ma con la consapevolezza che ci sono dei rischi dovuti all'alta qualità degli avversari". Il modello da seguire il Liverpool di Klopp, "cresciuto nel tempo e oggi sul tetto del mondo".

Sarri: "Lazio staordinaria"

Sull'uso e l'efficacia del tridente Sarri ha poi risposto così: "Dipende da chi considero in quel momento il giocatore che ci può far fare la differenza. Bernardeschi in quel ruolo è quello che fa la fase difensiva migliore, Ramsey è un raccordatore di ottimo palleggio e di eguale talento. La Lazio in questo momento è in una condizione psicofisica straordinaria. Dovesse restare su questi livelli è una squadra difficile. Noi dobbiamo pensare da Juventus e che dipende solo da noi".