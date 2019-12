De Jong: "De Ligt al Barcellona tra pochi anni"

ROMA - "De Ligt potrebbe venire a Barcellona nei prossimi anni". Parola di di Frenkie de Jong, centrocampista olandese del club blaugrana ed ex compagno del difensore della Juve all'Ajax nella scorsa stagione. Nel corso di una lunga intervista concessa a De Telegraaf, De Jong ha chiamato il suo ex collega insieme al quale, lo scorso anno, arrivò ad un passo dalla finale di Champions League. "Ha fatto la scelta giusta e sta facendo bene a Torino, ma questo non cambia il fatto che potrà venire al Barcellona tra pochi anni", ha detto De Jong. "La Liga resta la migliore competizione da un punto di vista tecnico, ma penso che il campionato inglese sia a un livello leggermente più alto in termini di intensità".