Juve, Sarri e i dubbi da sciogliere sulla squadra

TORINO - Juve, si ricomincia. I bianconeri si sono ritrovati due giorni fa alla Continassa, agli ordini di Maurizio Sarri c'erano praticamente tutti. La truppa, guidata da un Cristiano Ronaldo che ha messo in mostra il nuovo codino anche in campo, ha ripreso a correre, svolgendo una prima seduta di allenamento focalizzata sul lavoro atletico e conclusa con una partitella.

Verso il Cagliari

Lunedì pomeriggio allo Stadium arriva il Cagliari e Sarri dovrà subito sciogliere diversi dubbi. Dal nodo tattico (tridente da bar) a quello della difesa, stravolta dopo il primo ko con la Lazio e che ora dovrà riproporre De Ligt al fianco di Bonucci per evitare che si cominci a gridare al caso. Ma tengono banco le scelte a centrocampo: senza Bentancur squalificato e con Khedira fuori a lungo, con Emre Can che resta stabilmente sulla porta d'uscita, dovrà essere Rabiot a cercare certezze sul centrodestra al fianco di Pjanic e Matuidi, salvo nuovi esperimenti.

La Juve saluta il 2019: Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain affinano l'intesa

Perin ai saluti

Già assente Mattia Perin andato al Genoa: ha scelto Instagram per salutare l'ambiente bianconero. «Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza... Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi “dover vincere”. La Juventus è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita... In tanti mi avete chiesto se dopo una stagione simile avessi rimpianto la scelta fatta una stagione fa… mai, mai pensato!». Ha salutato ieri anche Mario Mandzukic: va in Qatar, c’è stata risoluzione di contratto.