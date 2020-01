Juve, Szczesny: "Per lo scudetto c'è anche la Roma. Ibra? Alza il livello del campionato"

ROMA - Per lo scudetto 2020 sarà una corsa a 4: con Juve e Inter che hanno iniziato l'anno appaiate in testa concorrono le due romane. Lo dice, in un'intervista a Sky Sport, il portiere bianconero Wojciech Szczesny: "In corsa c'è anche la Roma, che sta molto bene. E fino a qualche settimana va nessuno parlava della Lazio, una delle squadre più forti del nostro campionato. Noi - prosegue il polacco - siamo pronti a ripartire con tanta fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili nel 2020, dopo la delusione per avere perso la Supercoppa. Dobbiamo migliorare in difesa - aggiunge Szczesny - perché solitamente il campionato lo vince la squadra che subisce meno gol. Quindi, dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire e lottare per non prendere gol".

Alcune parate di Szczesny con la maglia della Juventus

Szczesny su Cagliari, Kulusevski e Ibra

Poi, sul Cagliari, prossimo avversario in campionato: "Contro il Cagliari sarà una partita tosta, loro hanno dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato. Hanno fatto gran mercato la scorsa estate, hanno in rosa tanti giocatori di talento specialmente in attacco". Infine, su Kulusevski e Ibrahimovic: "Kulusevski è un giocatore forte, di grande talento. La Juve ha fatto gran colpo. Giusto che sia tornato a Parma, per prendere maggiore esperienza nel nostro campionato. Ibrahimovic? È sempre bello quando giocatori così forti tornano in Serie A. Due anni fa è arrivato Cristiano, adesso è tornato Ibra, giocatori che alzano il livello. Sarà una bella sfida, anche se più vecchio ha sempre tanta qualità".