"Juve in ansia, allarmante scomparsa di De Ligt"

ROMA - La Juve travolge 4-0 il Cagliari nel primo impegno del 2020 ed è ancora prima, con l'Inter, nella classifica di Serie A. La tripletta di Ronaldo e il gol di Higuain hanno regalato la vittoria a Maurizio Sarri contro la formazione rossoblù ma in Spagna pensano al caso De Ligt. As, infatti, fa una particolare analisi sul giovane difensore olandese, passato da "giocare titolare più del 95% delle partite nella scorsa stagione con l'Ajax a panchinaro nella Juve per diverse settimane di fila". Per il quotidiano spagnolo, De Ligt sarebbe un vero e proprio caso e avrebbe perso la titolarità nella formazione di Sarri. Dalla sconfitta allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, il centrale ex Ajax non ha più ritrovato il posto nella difesa bianconera: con l'Udinese è entrato in campo al minuto 76 con la Vecchia Signora in vantaggio 3-0 ed è stato protagonista in negativo nella rete di Pussetto per i friulani; poi panchina a Genova con la Sampdoria, in Supercoppa contro la Lazio e nella vittoria casalinga con il Cagliari.

Sarri, dopo il 4-0 al Cagliari, ha spiegato: "De Ligt? Sono il primo a essere convintissimo che diventerà uno dei difensori più forti del mondo. Ha fatto un percorso devastante perché ha dovuto imparare una nuova cultura, un nuovo modo di giocare, una nuova lingua". Poi, sulla scelta di lanciare dal primo minuto Demiral al posto di De Ligt: "Demiral in questo momento sprizza energia, è in grande salute fisica e mentale. Mi sembra giusto sfruttare i giocatori in relazione al momento che hanno". Come sottolinea As, De Ligt sembra aver perso la titolarità nel reparto difensivo della Juventus e dovrà lavorare per recuperare il posto al centro della difesa bianconera.