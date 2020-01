Juve, Marchisio: "Conte il miglior acquisto dell'Inter. Ibra? Avrei puntato sui giovani"

FIRENZE - Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Pitti Uomo a Firenze e ha dichiarato: "Cos'è l'eleganza? Sta in tutto, specialmente nei particolari. Ho fatto così in campo e continuerò anche fuori. La squadra più elegante è quella che vince a fine anno. La squadra più elegante del campionato di Serie A? Quella che vince più degli altri". L'ex centrocampista della Juventus ha spiegato: "Differenze tra Juve e Inter? I nerazzurri hanno dato un segnale importante, non solo al campionato, ma a loro stessi. Negli anni non hanno mai trovato un grande equilibrio, lo stanno dimostrando quest'anno e sta rendendo il campionato sicuramente più interessante rispetto agli altri anni. La Juventus, invece, ogni anno sa che deve continuare a vincere, sa di avere una grandissima rosa, ma quest'anno sa anche che ci sono Inter e Lazio che stanno dimostrando di poter reggere fino alla fine". Poi, sul tecnico dell'Inter Antonio Conte: "E' stato sicuramente l'acquisto più importante per l'Inter. Ha dimostrato il suo valore in Italia, all'estero e con la nazionale italiana in un momento non facile e lo sta dimostrando anche all'Inter. Lui è la parte più importante dell'Inter. Mi piace più la Juve di Sarri o l'Inter di Conte? A me piace sempre la Juve". Infine, su Ibrahimovic al Milan: "Ibra? Auguro che dia una scossa, i rossoneri devono tornare ai livelli che meritano. In una stagione con tutti questi problemi però, io avrei cercato di tirare fuori qualche giovane dal settore giovanile".

