Juve, campione d'inverno se...

ROMA - L'Inter ha conquistato solo un pareggio ieri sera contro l'Atalanta e lascia così alla Juve l'occasione di aggiudicarsi il titolo di Campione d'Inverno. La classifica vede i nerazzurri in vetta a quota 46 punti con i bianconeri sotto solo di un punto. Ronaldo e compagni potrebbero quindi conquistare il titolo solo in caso di vittoria nella sfida di questa sera all'Olimpico contro la Roma. In caso di pareggio, a spuntarla sarebbe Conte perchè decisiva sarà a quel punto la differenza reti. L'Inter può contare su un buon +24 contro il +18 dei bianconeri. Fuori dai giochi è invece la Lazio: Inzaghi, a quota 42, seppur con una partita in meno (contro il Verona) non potrebbe mai agganciare i rivali.