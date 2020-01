Rabiot: "Lazio e Inter possono vincere lo Scudetto, un bene per la Juve"

TORINO - La Juventus ha chiuso il girone di andata conquistando il titolo di campione d'inverno, ma il centrocampista Adrien Rabiot sa che il campionato è ancora lungo: "Penso che sia Inter che Lazio possano vincere e questo è un bene. Perchè più squadre forti ci sono, più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, a essere costanti, regolari". Queste le parole del francese, consapevole delle capacità dei rivali: "Per noi e per il campionato è una bella cosa avere belle squadre come l'Inter, la Lazio e due squadre che giocano bene come Atalanta e Roma".



Il suo momento alla Juve

"Mi sarebbe piaciuto molto allenarmi con grandi campioni come Zidane o Deschamps, la Juve ha una piccola parte della sua storia che parla francese ed e' molto bello e spero di essere all'altezza. Mi trovo bene anche a Torino". Dopo alcune incertezze iniziali sembra essere finalmente partita l'avventura sotto la Mole dell'ex Psg: "In sei mesi sono cambiate tante cose ora voglio continuare così. Ho dovuto ritrovare la condizione migliore, fisicamente non è stato facile, ma ora posso dire che va meglio e mi sento bene".