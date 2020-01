Cristiano Ronaldo, il re di Instagram: raggiunti i 200 milioni di follower

ROMA - L'uomo dei record dentro ma anche fuori dal campo. Cristiano Ronaldo ha raggiunto sul suo account Instagram un nuovo record. Non solo è la persona più seguita al mondo, ma da oggi conta ufficialmente 200 milioni di follower diventando la prima persona a raggiungere questo traguardo (escludendo l'account di Instagram stesso, che conta come azienda). Staccati nettamente Ariana Grande (173 milioni di follower) e The Rock (170 milioni di follower), rispettivamente seconda e terzo nella classifica dei personaggi più seguiti al mondo.

