Ronaldo: "La mia età biologica è 25 anni. Prossimo obiettivo? La Champions con la Juve"

Ma quali 35, Cristiano Ronaldo ne ha 25 di anni. Parola sua al canale tematico della Federazione portoghese, Canal 11: "Ho compiuto 35 anni, ma la mia età biologica è di 25". CR7 non sente il peso dell'età, continua a fare tutta la differenza di questo mondo su ogni campo con la maglia della Juventus. Una realtà difficile da immaginare quando era più giovane: "Pensavo che a 35 anni avrei pescato a Madeira". E invece eccolo ancora tra i giocatori più forti in circolazione ad alzare trofei: "Volevo diventare un calciatore professionista però non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto".

Non finiscono mai gli obiettivi da raggiungere per Ronaldo: "Voglio vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile. Sappiamo tutti quanto sia difficile, dipende da molti fattori. Ma è possibile perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta". Poi sulla rovesciata proprio alla Juve: "Non è facile dire se quello sia stato il gol più bello, ce ne sono molti ed è complicato. Il gol in rovesciata è stato sicuramente il più difficile di tutti". Infine, i momenti più belli della vita di CR7: "Ho sempre vissuto momenti unici, ma i migliori coincidono con la nascita dei miei figli".