Juve, Sarri: “Cristiano Ronaldo a Sanremo? Sarà sicuramente al top”

TORINO - “La consistenza del Verona è palese, stanno facendo una grande stagione, sono imbattuti da diverse giornate. È una squadra pericolosissima, ben allenata e la sfida sarà difficile. È chiaro per tutti, come conferma anche la loro ultima partita”. Guai a sottovalutare l’Hellas di Juric. Maurizio Sarri lo sa bene, anche e soprattutto alla luce del pareggio di mercoledì contro la Lazio. Il tecnico della Juve ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: “Siamo pronti a interpretare un modulo in relazione alla presenza di giocatori che danno maggiori garanzie. Ci stiamo organizzando per diversi moduli. Cristiano Ronaldo? Conoscendolo, si presenterà in ottime condizioni oggi all’allenamento. Come ha sempre fatto”.

Sarri: "Chiellini? Sta recuperando alla grande"

“Non abbiamo segnato molto con i centrocampisti, ma in compenso siamo andati in gol con i difensori - ha proseguito Sarri -. È comunque un dato che può migliorare. Rabiot è in crescita e in un buon momento, ed è importante la continuità che lo può far crescere ancora. Ma non dimentichiamo le caratteristiche di Matuidi, che torna utile sulla lunga distanza. Buffon? Ci stiamo confrontando con Filippi e lo staff sulla gestione delle sue partite. In questo mese giocherà sicuramente”. Sul recupero di Chiellini: “Sta procedendo come da programma. I passi avanti che sta facendo sono molto importanti. La cosa più importante, in questo momento, è ascoltare le sue sensazioni, dato che è clinicamente guarito. Danilo è in fase di ‘riatletizzazione’, si sta allenando da solo ma in campo. Non prevedo tempi lunghi per il suo rientro”.

Sarri e il Festival di Sanremo

“Non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata bravissima. Ho lavorato fino a tardi, per rilassarmi ho messo un film e non ho guardato niente. Ronaldo avrà sicuramente riposato le ore giuste”. Sulla formazione: “Se vado a letto bestemmiando? Sono bipolare, entro in ufficio e penso da allenatore, esco dall’ufficio e faccio altre cose. È normale che mi estraneo, penso di essere bipolare”.