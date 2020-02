Verona-Juve, Szczesny non ci sta: "Imbarazzante perdere tre punti così"

VERONA - Alla Juve non basta un Cristiano Ronaldo da record (10 partite consecutivi in gol). Contro il Verona arriva il secondo ko esterno consecutivo, il terzo fin qui in campionato. Un 2-1 arrivato da una situazione di vantaggio. Era stato infatti il portoghese a dare il via alle danze al minuto 65 con una cavalcata da metà campo e il tiro in buca d'angolo dove Silvestri non può arrivare. Sbloccata la partita per la Juve sembrava tutto in discesa. Poi il black out. Nel giro di 10 minuti la squadra di Juric prima trova il pareggio con Borini su una disattenzione difensiva bianconera, poi un colpo di mano di Bonucci regala a Pazzini la possibilità di completare la rimonta dal dischetto. L'attaccante è freddo e dagli 11 metri realizza il suo 50° gol in gialloblù e regala una notte da sogno ai propri tifosi. Una sconfitta che regala a Lazio e Inter la possibilità di recuperare punti. Non ci sta Szczesny che, al termine della partita, mostra ai microfoni di Sky Sport tutto il proprio disappunto: "Difficile spiegare un ko del genere: nei momenti di difficoltà non abbiamo preso gol e ne abbiamo incassati due in una fase di controllo. Questa è una cosa che va cambiata subito, abbiamo lasciato i tre punti per strada in modo imbarazzante".

Verona-Juve, il tocco di braccio di Bonucci

Juve, Szczesny: "Ora pensiamo alla Coppa Italia"

Ci va giù pesante il numero uno bianconero: "Difficile dire dove dobbiamo crescere. Ultimamente in trasferta non abbiamo fatto bene ma secondo me siamo comunque in un buon momento. Dobbiamo tornare ad avere fiducia e capacità di portare a casa il risultato". 18 dei 23 gol subiti finora in campionato dalla Juve sono arrivati in situazioni di vantaggio. "Bisogna ritrovare la capacità di sacrificarsi quando dobbiamo difendere il risultato - spiega Szczesny - saper soffrire un po' sul campo. Quando si gioca in trasferta e si va in vantaggio, è chiaro che la squadra avversaria ti attacca con più aggressività e devi essere bravo a non prendere gol".

La squadra di Sarri avrà subito la possibilità di riscattarsi giovedì in Coppa Italia contro il Milan: "C'è sempre preoccupazione quando si perde - ammette il portiere polacco - ma noi continuiamo a lavorare: pensiamo subito alla partita di giovedì in Coppa Italia e poi a difendere la vetta in campionato".