Juve, Bonucci e Higuain suonano la carica dopo il ko contro il Verona: "Fino alla fine"

TORINO - Serata da incubo quella di ieri per la Juve contro il Verona. Ai bianconeri non è bastato un Cristiano Ronaldo da record (10 partite consecutive in gol, nessuno come lui alla Juve) per portare a casa i tre punti. Borini prima e Pazzini a cinque minuti dalla fine hanno ribaltato il risultato, concedendo a Lazio e Inter una ghiotta occasione per recuperare punti sulla squadra di Sarri. Terzo ko esterno, secondo consecutivo, per la Juve. All'indomani della sconfitta con gli scaligeri, però, Bonucci, autore del fallo di mano che ha portato Massa a decretare il rigore per i padroni di casa, e Higuain suonano la carica attravero i social utilizzando l'hashtag tanto caro ai tifosi della Vecchia Signora: "Fino alla fine". La squadra di Sarri dovrà cercare di invertire il trend giovedì in Coppa Italia contro il Milan. L'esterno colombiano Cuadrado, intanto, su Instagram traccia la strada per tornare al successo: "Non è stato un buon risultato, ma dobbiamo continuare con la nostra mentalità vincente ed essere più uniti che mai".

Verona-Juve, il tocco di braccio di Bonucci