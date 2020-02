Agnelli: "Conte è Juventus, noi volevamo Sarri. Eresia non pensare a Guardiola"

TORINO - L'allarme Coronavirus sta stravolgendo diverse realtà, tra cui anche il mondo del calcio. In particolare, in ottica Serie A, si sta pensando ad un possibile rinvio di Juventus-Inter, big match della prossima giornata: "Deve prevalere l'interesse della salute pubblica - le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juve intervenuto ai microfoni di "Tutti Convocati" su Radio24 - Organizzare una partita come Juventus-Inter in uno stadio diverso da quello ipotizzato è estremamente complicato. In questa ottica, ne risente la distribuzione del prodotto e il campionato italiano, ma gli addetti ai lavori dobbiamo avere in mente la priorità, che è la salute pubblica. L'ordinanza in Piemonte vige fino a sabato, in questo momento la partita si svolge regolarmente all'Allianz Stadium e con il pubblico. Quello che ribadisco è la tutela della salute pubblica. Se venisse imposto di giocare a porte chiuse sappiamo che si tratterà di scelta giusta. Con l'andata degli ottavi di Champions contro il Lione, è il momento in cui si entra nel vivo e chi compete per vincere. Il primo quadrimestre? Voto ottimo, siamo primi in campionato, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo avuto una piccola sbavatura in Supercoppa italiana". Se la prima parte della stagione è positiva, per un bilancio finale c'è da attendere: "La mia abitudine è valutare la stagione, non posso constatare i vari passaggi. Pensando di voler vincere a febbraio è sciocco. Gli scudetti si vincono a maggio. Arrivare a questo punto in testa alla classifica è una buona base di partenza".

Agnelli e Allegri

Per il numero uno bianconero ci sono solo parole positive nei confronti dell'ex tecnico Massimiliano Allegri: "Con Allegri ci siamo visti la settimana scorsa per un caffè, amicizia e stima sono rimaste intatte. Sono persone in cui si lavora e si condividono anni interi. Che rimanga amicizia è normale. Le valutazioni hanno portato a un cambio di guida tecnica e abbiamo individuato un tecnico con le caratteristiche di Sarri. Lui ad agosto ha detto di voler avere un impatto fino a 70 metri, poi sono gli interpreti a dover fare la differenza". Agnelli nega qualsiasi contatto con Conte nella scorsa estate: "Noi volevamo Sarri e abbiamo preso Sarri. Conte è una bandiera juventina, Conte è Juventus da questo punto di vista. Con Antonio il rapporto è cordiale, disteso. La sfida che lui ha reputato più affascinante è riportare l'Inter a vincere, è una sfida ambiziosa, e per me avere questa sfida con Steve Zang nell'ultima parte del campionato è qualcosa che mi affascina". A chi chiede se Sarri sia arrivato solo per un ambizione estetica in termini di gioco dettata dagli sponsor Agnelli replica: "Allo sponsor interessa il risultato, non l'estetica. Per gli juventini, vincere non è importante è l'unica cosa che conta. Allo sponsor interessa la visibilità, avanzare nelle competizioni, quanto si parla di loro attraverso le sponsorizzazioni. Quindi non bel gioco ma risultato. Sarri arrivato per la ricerca del bel gioco? E' un'interpretazione data da molti, nel nostro giudizio l'applicazione di un modello tecnico come quello di Sarri in un determinato momento della storia della Juventus era la modalità per garantire un successo". Discorso diverso per quanto riguarda un'eventuale trattativa con Guardiola prima di arrivare a Sarri: "Sarebbe un'eresia dire che nessuno pensi a Guardiola. Però in questo momento della sua vita è estremamente felice dove è, al di là delle contingenze. Se io sono felice dove sono difficilmente lascio per dove sono". Per il presidente, nessuna necessità di portarlo alla Juve il prossimo anno: "Noi siamo molto contenti di Sarri, al di là delle cene che facciamo. L'impostazione è per i tre anni, la forza di un'idea è nella prosecuzione del tempo, la priorità è proprio questa. Non è che chi vuol vincere è allegriano, chi vuol vincere è juventino. Il dogma è juventino, vincere. Statisticamente, abbiamo vinto otto scudetti, faremo di tutto per vincere il nono, vorremmo anche il decimo, ma la statistica dice che non sarà sempre così. Ma dobbiamo andare al di là delle statistiche".

La Juventus, la Champions e Cristiano Ronaldo

A inizio anno Agnelli fece un discorso a Villar Perosa sottolineando quanto fosse importante centrare l'obiettivo Champions: "Quello che dev'essere un motivo di orgoglio per tutti noi della Juventus è che abbiamo iniziato una stagione con un sogno per poi arrivare all'obiettivo. Partire con un sogno o con un obiettivo sono due cose diverse, in quel caso c'è un cambio di status". Alla corsa allo scudetto si è aggiunta la Lazio: "Quello da temere è la spensieratezza, non hanno l'obbligo di vincere. Se questa spensieratezza riescono a traghettarla a marzo aprile, può essere il loro vantaggio. Ma allo stesso tempo può essere nemica perché dopo tre risultati negativi puoi accontentarti della qualificazione in Champions. Rispetto all'Inter sono due squadre diverse, difficilmente paragonabili. L'Inter questa spensieratezza non ce l'ha perché con Conte c'è un obbligo". Parole al miele anche nei confronti di Simone Inzaghi: "Conosco Simone e Pippo da trent'anni, mi piacciono, li conosco da sempre. Due ragazzi perbene, con la Lazio Simone ha fatto un grandissimo lavoro. Bisognerà vedere come se e quando reagirà all'obbligo di vincere, con l'obiettivo". In alcune dichiarazioni, Agnelli aveva detto che l'operazione Ronaldo ha fatto svoltare la Juventus e che l'idea è quella di prendere un giovane Cristiano. Quanto questo modello è legato ai risultati? "Dagli acquisti di Platini, Zidane, sono sempre stati acquisti per alzare la dimensione sportiva della Juventus. Una volta la ricaduta economica era inferiore, ma l'attrattiva no. Oggi c'è una dimensione maggiore anche economica, partecipare a certe competizioni come la Champions porta a un'esposizione diversa, monetizzando in maniera diversa". Quando Ronaldo andrà via, peserà di più aver vinto la Champions o il fatturato che lascerà in eredità? "Valuteremo le due opzioni quando le avremo". E se una squadra italiana dovesse prendere Messi: "Dovrà essere un ulteriore stimolo. Le prime cinque società sono Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli, se tutte avessero un campione del calibro di Messi sarebbe un qualcosa di migliore per tutti. Noi non abbiamo problemi all'interno della nostra nazione, il problema è l'estero. Vedere una partita della A all'estero sembra una via crucis".

