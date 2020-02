Ronaldo: "Sono sicuro che la Juve passerà il turno di Champions"

TORINO - Dopo la sconfitta contro il Lione e pochi giorni dal big match contro l'Inter, in programma domenica sera allo Stadium a porte chiuse, a metterci la faccia è Cristiano Ronaldo che, in uno stralcio di un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, dice: "La Champions League è la competizione più difficile al mondo, non abbiamo paura. Tutte le squadre sono complicate, non ci sono partite facili: ora abbiamo la gara di ritorno che giocheremo in casa e spero con il supporto dei nostri tifosi. Siamo fiduciosi, c'è dispiacere per la sconfitta di Lione ma giocheremo in casa e sono convinto che passeremo il turno". Prima di immergersi nuovamente nell'atmosfera europea però, c'è una gara di campionato da affrontare: "Ora la nostra priorità è vincere le prossime partite, poi penseremo di nuovo alla Champions".