Juve, dopo lo stop-Coronavirus riparte il settore giovanile

TORINO - Si riaccendono, già da oggi, i motori del settore giovanile della Juventus, dopo lo stop per l'allarme Coronavirus Riparte il settore giovanile della Juventus. Oggi è la volta, per quanto riguarda il settore maschile, di Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, che tornano ad allenarsi oggi, lunedì 2 marzo, tornano ad allenarsi. Resta invece sospesa fino a martedì 3 marzo l'attività dall'Under 13 all'Under 7. Per quanto riguarda le ragazze, l'attività giovanile femminile riparte mercoledì 4 marzo, in attesa di comunicazioni da parte della LND - Comitato Piemonte e della FIGC - Divisione Calcio Femminile relativi alle gare ufficiali.

