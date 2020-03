TORINO - Quando mancano poco più di 48 ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan (a San Siro la sfida di andata finì 1-1), la Juve ha svolto un allenamento pomeridiano. Gli uomini di Sarri si sono focalizzati sul lavoro di preparazione alla gara contro i rossoneri.

Per domani è in programma sempre un allenamento nel pomeriggio, mentre il tecnico bianconero presenterà la sfida contro Ibrahimovic e compagni alle 17.45 in diretta su Juventus TV.