Madrid sempre pazza di Ronaldo: i tifosi vogliono riportarlo al Real

TORINO - Il Bernabeu ai piedi di Ronaldo. Madrid tenta il fenomeno. E’ bastata un’apparizione per fare riaccendere un amore mai evaporato. CR7 è tornato domenica sera in quella che per nove straordinarie stagioni è stata la sua casa, nello stadio in cui ha scritto la storia personale e del Real, ed è stato subito delirio blanco. Cristiano, elegantissimo, si è accomodato in un palco dello stadio madrileno per assistere al Clasico e ha potuto toccare con mano l’entusiasmo ancora vivo del popolo merengue nei suoi confronti. Il suo addio dell’estate 2018 non è mai stato metabolizzato dai tifosi e anche il Real stesso è andato in difficoltà senza il suo campionissimo. Il re è stato per una notte di nuovo insieme al suo popolo: che cosa avrà provato? «Sono sicuro che ha sentito la voglia di tornare a Madrid» assicura Edu Aguirre, giornalista spagnolo di El Chiringuito e amico fraterno di Cristiano. Boom! Che sia l’antipasto di un clamoroso ritorno in Spagna a fine stagione? Il pensiero è sorto immediatamente, proprio perché queste sensazioni sono di una persona molto vicina al campione. Trattasi però appunto, almeno al momento, di sensazioni strettamente personali dell’amico e non del campione, che in ogni caso non ha potuto che apprezzare il feeling sempre fortissimo con i tifosi del Real.

Impazziti

«E’ incredibile quello che ha avvertito dalla gente - racconta Aguirre - già un’ora prima che arrivasse allo stadio, erano tutti impazziti perché sapevano che sarebbe andato. Per un momento, incredibilmente la partita è passata in secondo piano. E lui ha avvertito l’affetto, Cristiano è madridista. Per questo sono sicuro che ha sentito questa voglia». Proprio il fatto di essere “madridista” nell’anima potrebbe essere la chiave per assecondare quella che potrebbe diventare una tentazione più avanti. [...]

