Dybala show anche nel post Juve-Inter: "Che partita!"

TORINO - Paulo Dybala è stato il grande protagonista di Juventus-Inter, autore della meravigliosa rete del 2-0 che ha di fatto chiuso il big match giocato in un Allianz Stadium deserto. Se la Joya, in campo, si è reso autore di uno splendido dai e vai con Cristiano Ronaldo, prima di battere Handanovic con un preciso tocco di punta al palo lontano, negli spogliatoi ha coinvolto tutta la rosa bianconera in un'esultanza di gruppo che profuma di Scudetto, immortala in una foto prontamente pubblicata su Instagram. "Che partita", la didascalia scelta dal numero dieci argentino, ricevendo in breve tempo migliaia di like, tra cui quelli dei compagni Bonucci, Demiral, Bentancur, Bernardeschi, Buffon e Pinsoglio, ma anche quelli degli ex Marchisio, Perin e Joao Cancelo. Tra i commenti invece spicca quello del Papu Gomez: "Que golazo".

