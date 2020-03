Juve-Inter, Douglas Costa punge: "La prossima a luci spente"

TORINO - L'allarme coronavirus, la scelta di giocare, poi le porte chiuse, quindi aperte, di nuovo chiuse, fino al rinvio ed il recupero di ieri sera senza tifosi presenti all'Allianz. In quei giorni di confusione avevano avuto una vasta eco mediatica le dichiarazioni di Beppe Marotta, ad dell'Inter, affinché il big match con la Juventus si disputasse in uno Stadium deserto. Dopo il 2-0 ottenuto dai ragazzi di Sarri, però, sono impazzate sui social vignette ironiche, e non è stato da meno Douglas Costa: "Non erano chiuse bene le porte... Oppure la prossima si gioca a luci spente", la risposta sarcastica dell'esterno brasiliano al commento di un fan.

