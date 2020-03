Coronavirus, Bernardeschi: "In ritiro per salvaguardare la mia famiglia"

TORINO – Federico Bernardeschi scende in campo attivamente per fronteggiare l'emergenza coronavirus: “Ho attivato una raccolta a favore dell'Ospedale Humanitas Gradenigo - scrive il calciatore della Juventus si Instagram - credo sia giunta l'ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte".

Bernardeschi: "Restate a casa"

Nel suo lungo messaggio social Bernardeschi invita la gente a restare a casa: “E' quello che vi invito a fare, mentre noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po', regalandovi qualche ora di spettacolo. Sappiate che noi siamo controllati, anche se, è ovvio, non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa”.