Balotelli: "Sfottò alla Juve? Pensate alle cose serie invece di infangare il mio nome"

BRESCIA - Mario Balotelli, dopo le accuse ricevute per la frecciatina alla Juve durante la diretta Instagram con l'amico influencer e tifoso della Lazio Damiano Coccia, conosciuto sul web con il nome di "Er Faina", è tornato sull'argomento nella tarda serata di ieri e attraverso una stories sbotta: "Qualcuno si è offeso? Ma pensate alle cose serie e alle situazioni vere quotidiane che stiamo passando. Scusate ma dove sta lo sfottò alla Juventus? Non ho mica detto dovevano far vincere la Juventus ma recuperare perché aveva una gara in meno. Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare sto virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome. Una diretta di 30 minuti si trasforma in un'infamia senza motivo e tanta cattiveria" continua Balotelli la cui frase "Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve e poi hanno fermato il campionato" ha suscitato tante polemiche.

"Per me il titolo non dovrebbe essere assegnato - continua Balotelli - e le squadre non dovrebbero retrocedere, aggiungerei due squadre al campionato. Finalissima Juve-Lazio? Puoi fare mille cose, ma non le faranno. Non sarebbe una brutta idea spostare Europeo al 2021". Intanto la sua società, il Brescia, ha preso le distanze dalle sue dichiarazioni.

