Coronavirus, Bonucci: "Donate: siamo uniti anche se distanti"

TORINO - Mentre l'emergenza Coronavirus sta mettendo in seria difficoltà l'Italia, arrivano inviti all'altruismo dal mondo del calcio. Il difensore e leader della Juventus Leonardo Bonucci, in un video postato dal club bianconero sul proprio profilo Twitter, ha esortato le persone a effettuare donazioni per supportare medici e ospedali piemontesi, eroici nel contenimento del virus. Ecco il suo messaggio: "Insieme a Juventus, sto partecipando alla donazione per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. Fallo anche tu, dai il tuo contributo: facciamo vedere che anche da distanti siamo uniti!".

