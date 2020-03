L'invito di Rugani: "Insieme alla Juve partecipo alla raccolta fondi per gli ospedali"

TORINO - La Juventus ha fatto partire una raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte in questa emergenza sanitaria in Italia. Con un video su Twitter, anche Daniele Rugani, difensore bianconero positivo al Covid-19, manda un messaggio importante: "Anche io insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo: dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti".