Ronaldo in isolamento, Georgina va a fare shopping: è bufera

Georgina Rodriguez è finita nella bufera dei social network. La bella compagna di Cristiano Ronaldo ha attirato le critiche di molti follower dopo essere stata ‘beccata’ a fare shopping per le vie di Funchal nonostante gli ultimi moniti del “restate a casa”: i due si trovano a Madeira, dove stanno passando la loro quarantena dopo i casi di positività di Rugani e Matuidi. Le immagini della modella, accompagnata da alcuni membri della sicurezza, hanno fatto discutere anche perché bisogna considerare il fatto che Cristiano Ronaldo sia un soggetto a rischio per la vicinanza ai due bianconeri positivi al Coronavirus. E mentre Georgina girava per le vie commerciali di Madeira, il fuoriclasse della Juve si distraeva a bordo piscina prendendo il sole. In Portogallo adesso non si parla d’altro.

Georgina: Io e Ronaldo stiamo bene. Coraggio a chi lotta