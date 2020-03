Bufera Juve: per Ronaldo, Pjanic, Higuain e Khedira un'altra quarantena!

Mentre l'Italia e gli italiani affrontano come si può e come si riesce questa infame guerra contro il Coronavirus, nella stanza dei bottoni del calcio continuano a volare gli stracci per capire quando sia più opportuno o più sicuro tornare all'attività. Una data non c'è ancora e non potrebbe essere altrimenti considerando come fuori dal pallone si vada, inevitabilmente, verso la proroga e l'inasprimento di tutte le misure restrittive. Di conseguenza anche la ripresa degli allenamenti, passo precedente alla revisione dei calendari, non può ancora essere fissata. Intanto che si acceleri come vuole qualcuno (vedi Lazio) o si rallenti per prudenza (vedi Juve e Inter), si impone anche un’ulteriore limitazione per tutti quei giocatori che nel frattempo hanno deciso di lasciare l'Italia: quella di un isolamento di quattordici giorni per chiunque arrivi dell'estero.

Giocatori via dall'Italia: la situazione in casa Juve

Guardando in casa Juve, per ora, il riferimento è quindi per Cristiano Ronaldo (in Portogallo già da lunedì 9 marzo), ma anche per i vari Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic, che tra mercoledì e giovedì hanno raggiunto per motivi familiari la propria casa situata rispettivamente in Argentina, in Germania e in Lussemburgo. Questi quattro giocatori, quando rientreranno in Italia, dovranno quindi restare in quarantena per due settimane, pure se dovessero essere come si spera asintomatici o risultare negativi a eventuali altri tamponi.

Higuain e compagni: al rientro sarà necessaria un'altra quarantena

Non c'è spazio infatti ad alcun tipo di interpretazione nella lettura e nell'applicazione dell'articolo 1 del Decreto 120-2020 pubblicato il 17 marzo dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con il ministero della salute: «Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni».

Juve, che problema per Sarri!

Provando a parlare solo di calcio, un ulteriore bel problema per la Juventus di Maurizio Sarri. Anche perché per esempio, pur potendo restare solo nel campo delle ipotesi, se alla fine prevalesse l'intenzione di provare a ricominciare tra il 3 e il 4 aprile, per poter farsi trovare già a disposizione i quattro campioni bianconeri dovrebbero di fatto rientrare in Italia già nelle prossime ore, cosa che non sembra possa accadere.

Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola