Coronavirus, Ronaldo si tiene in forma e mostra i muscoli alla Juve

Il rifugio di Cristiano Ronaldo durante l'emergenza Coronavirus continua ad essere la sua Madeira, in Portogallo. Il campione della Juventus è dalla sua famiglia, da lì manda messaggi social e scende in campo per dare una mano nella lotta contro la pandemia. A differenza di Rugani, Matuidi e Dybala, gli unici bianconeri trovati positivi, CR7 non ha contratto il virus e si mostra su Instagram in piena forma.

Cristiano Ronaldo mostra i muscoli

Oh sì, in formissima. Non cala Ronaldo, neppure quando lo obbligano a stare fermo. Esercizi ed allenamenti per tenersi su, vivo, pronto, in attesa di un ritorno. Sul suo profilo Instagram Katia Aveiro, la sorella di Cristiano, ha pubblicato un post in cui si vede il 7 della Juve in posa in palestra dopo una sessione di lavoro. "Continuiamo con la lotta, a casa, in famiglia, e mantenendo attivi corpo e mente" ha scritto Katia.