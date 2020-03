Juve, Cristiano Ronaldo: "Aiutiamo i medici a salvare vite. Restate a casa"

FUNCHAL (PORTOGALLO) - "In questo momento difficile per tutto il mondo, siamo grati per le cose che contano: la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari. Restate a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite umane" è il messaggio di Cristiano Ronaldo su Instagram e Twitter per l'emergenza Coronavirus. L'attaccante della Juventus ha voluto lanciare un appello attraverso i social network con una dedica speciale ai medici e a tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite umane in questo momento di emergenza. Il campione portoghese si trova da tempo a Funchal, cittadina dove è nato e cresciuto, sull'Isola di Madeira, al fianco della propria famiglia. Ronaldo ha pubblicato il post con una foto che lo ritrae sul divano di casa insieme a suoi figli.

Tagli stipendi Juve, giocatore per giocatore