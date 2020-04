Ronaldo e la doppia mascherina contro il Coronavirus: "Restiamo uniti"

Già tanti sportivi si sono fatti portavoce di diverse campagne di solidarietà, tra questi anche Cristiano Ronaldo, volto dell'iniziativa della LAPS Foundation, organizzazione di beneficenza fondata da Lapo Elkann, che si pone l’obiettivo di supportare la Croce Rossa impegnata in questi giorni su tutto il territorio italiano a sostenere i più vulnerabili nella difficile emergenza sanitaria Coronavirus. Anche su Instagram CR7 ha voluto sensibilizzare i suoi fan: "In questo momento così difficile per il nostro mondo è importante restare uniti e supportarci gli uni con gli altri. Facciamo tutti il possibile per aiutare" ha scritto Ronaldo mostrandosi con una mascherina del Portogallo e una dell'Italia.

Never Give Up: da CR7 a Leclerc, beneficenza per la Croce Rossa

La fuga della sorella di Cristiano Ronaldo in Brasile fa scoppiare una bufera