Juve, Cuadrado e la gaffe su Fortunato: "Sembra Rabiot". Poi chiede scusa

Per i tifosi della Juventus il 25 aprile è il giorno di Andrea Fortunato, scomparso a soli 23 anni nel 1995. Oggi, come sempre, il ricordo del club non poteva mancare e sui social è stato dedicato un post all'ex difensore bianconero: "Per sempre nei nostri cuori, 25 anni senza Andrea Fortunato". Tra i commenti, però, non sono passate inosservate le parole fuori luogo di Cuadrado che ha così commentato: "Grande Adrien Rabiot, ma sei tu", scherzando sulla somiglianza tra Fortunato e il centrocampista francese. Un commento che ha scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus e la bufera social. Dopo la gaffe, inevitabile sono arrivate le scuse del colombiano tra le sue storie di Instagram: "Approfitto per chiedere scusa a tutti gli juventini per il post che ho commentato. Veramente ho visto solo la foto senza leggere quello che era accaduto e mi è sembrato di vedere Rabiot. Scusate".

