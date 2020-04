Juve, Higuain: "Mi manca mia madre. Ho pensato di lasciare il calcio"

ROMA – Gonzalo Higuain ha pensato di lasciare il calcio. Lo ha raccontato lo stesso attaccante della Juve in un’intervista a Marca, rivelando come sia stato vicino all’addio nel 2014, dopo la finale mondiale persa dalla sua Argentina e in cui aveva fallito una ghiotta occasione da gol: “Ero sul punto di smettere di giocare a calcio – le parole del Pipita - ma mia madre mi ha detto di no, che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso da me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei”. Il centravanti argentino si è anche soffermato sul suo momentaneo addio alla Juventus per passare prima al Milan e poi al Chelsea. "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo hanno fatto un salto di qualità e mi hanno detto che non potevo restare e che stavano cercando una soluzione. Non ho chiesto io di andarmene, mi hanno cacciato".

Higuain e le critiche

Higuain rivela di soffrire le bocciature: “Mi pento sempre di chiudermi in me stesso e rimanere a casa, invece di uscire per strada, per paura di quello che potrebbero dirmi. Ci sono persone che fanno tante cose brutte e che se ne vanno in giro a faccia scoperta senza vergogna. E invece noi, che non abbiamo ammazzato nessuno, che facciamo le cose bene e che in fondo siamo solo degli sportivi, non possiamo andarcene in giro sereni?”.

Higuain: "Mi manca mia madre"

Anche il ricco conto in banca non regala necessariamente la felicità a un calciatore: “La gente dice ‘con tutti quei soldi che guadagni’, ma gli amici non possono essere comprati – dice Higuain - da 14 anni trascorro il Natale con persone diverse, mi piacerebbe vedere mia madre e lei però deve farsi 15 ore di aereo. Certo che posso pagare il biglietto, ma lei non è a 10 minuti da me. Tutti giudicano solo per quello che fai in campo, senza pensare al resto. E' troppo esagerato, ma ormai sono abituato”.