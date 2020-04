Pjanic, magie a canestro e presa in giro a Bonucci

TORINO - Miralem Pjanic si diverte nel giardino di casa nella domenica in cui avrebbe dovuto sfidare la Lazio. Il centrocampista della Juventus su Instagram ha pubblicato due video, in cui lo si vede con la seconda maglia della Nazionale italiana di Bonucci giocare con il pallone dell'attuale edizione della Champions League. Nel primo video il bosniaco fa canestro con un tiro di destro e nel secondo filmato si diletta con le mani non sbagliando anche questa volta. Poi nel post scherza con il difensore, suo compagno di squadra, scrivendo: "No ragazzi, non è Bonucci".