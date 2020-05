La Juve riabbraccia Dybala, test fisici al J Medical: "Sto bene"

TORINO - Il ritorno in campo di Paulo Dybala si avvicina: l'argentino, il quale ha sconfitto il Coronavirus ed è risultato finalmente negativo al tampone, si è sottoposto oggi alle visite mediche di rito. Le ha svolte nel pomeriggio, al J Medical, dove si è presentato per compiere un ulteriore passo per la ripresa degli allenamenti. I suoi compagni lo stanno facendo già da inizio settimana alla Continassa, la Joya si aggregherà nei prossimi giorni. Questa procedura ha interessato tutti i calciatori bianconeri prima di presentarsi alla Continassa per la prima seduta individuale. Dybala ha svolto test fisici per circa due ore e poi ha rassicurato i tifosi della Juve all'uscita: "Sto bene".

