Dybala, il bacio caliente a Oriana fa impazzire il web

TORINO - Ci sono anche il giocatore della Juve, Paulo Dybala, e la sua meravigliosa fidanzata, Oriana Sabatini, a rappresentare l'Italia all'interno del progetto musicale di René Pérez Joglar. L'artista portoricano, conosciuto come "Residente", ha realizzato un video da brividi per la sua canzone in cui si parla semplicemente d'amore, “Antes Que el Mundo Se Acabe“ ("Prima della fine del mondo"), e all'interno di questa clip si susseguono una serie di baci intensi e appassionanti tra coppie di ogni genere, orientamento sessuale e nazionalità.

Hanno partecipato molti personaggi importanti, da Ricky Martin a 'Canelo' Álvarez, passando per Ben Affleck e Leo Messi. Ognuno di loro ha baciato con passione il proprio o la propria partner e lo stesso ha fatto anche Paulo Dybala. Il giocatore della Juventus ha vissuto con l'attrice argentina questo lungo periodo di quarantena, entrambi sono stati contagiati dal Covid-19 e ne sono usciti insieme, risultando negativi.

Proprio questa settimana Paulo Dybala è tornato ad allenarsi, mettendo una volta per tutte alle spalle un momento molto delicato della sua vita. Fortunatamente per lui ha potuto trascorrerlo all'interno della sua abitazione e in compagnia della donna di cui è innamorato, come certificato del resto dalla lunga serie di contributi pubblicati sui loro social network negli ultimi due mesi. Il bacio appassionante inserito nel video di René Pérez Joglar è solo l'ultima testimonianza del loro amore.