Cristiano Ronaldo con la treccia: il nuovo look creato da Georgina

TORINO - "Adoro coccolare i miei amori": Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si improvvisa parrucchiera per CR7: "Oggi pomeriggio - si legge in un post su Instagram - faccio pratica con le trecce (questo modello sa come stare fermo)". Un modello davvero d'eccezione, visto che a sottoporsi all'esperimento di Georgina è stato proprio Cristiano Ronaldo.

L'asso portoghese, nella giornata di oggi, ha svolto la propria prima giornata di allenamento alla Continassa, dopo il termine della quarantena a seguito del rientro da Madeira. Poi test medici e fisici, seduta agli ordini di Sarri e rientro a casa, per poi prestare la propria capigliatura alle cure della propria compagna.