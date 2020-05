Roberto Sassi dice addio alla Juve dopo nove anni

Dopo nove anni di collaborazione, si interrompe l'avventura di Roberto Sassi con la Juventus. Arrivato nel 2011 dopo le esperienze con il Varese, il Lecce, la Lazio, l'Avellino, il Torino, il Verona, la Salernitana, la Fiorentina, il Valencia, l'Atletico Madrid, il Chelsea, il Parma, la Sampdoria e la Dinamo Mosca, il prepratore atletico lascerà il prossimo 30 giugno. Sul proprio sito il club bianconero ha ricordato "il Prof" con un messaggio dedicato: "Per il mondo dello sport e del calcio in particolare è uno dei massimi esperti di preparazione atletica, ma alla Juve, nello spogliatoio o nei corridoi della sede è, e sarà sempre, semplicemente “il Prof”. Ha dato un fondamentale contributo a questi anni di successi irripetibili, prima come responsabile del Training Check e poi della Sport Science".

Sul sito si legge ancora che Sassi "ha avuto un ruolo cruciale nella crescita del club, non solo sotto il profilo sportivo. L'applicazione di metodi di ricerca innovativi e l'istituzione e l'aggiornamento costante dei Corsi di Formazione hanno permesso lo sviluppo di un “metodo Juventus” di preparazione, oggi esteso a tutti gli staff e le formazioni bianconere. A questo si aggiungono gli otto scudetti, le quattro Coppe Italia e le quattro Supercoppe italiane, conquistate anche grazie alla passione e alla professionalità che Roberto Sassi ha quotidianamente dimostrato. Ecco allora che, nel momento di salutarlo, tutta la Juventus si unisce nel ringraziarlo per questi anni straordinari e nell'augurargli il meglio per il suo futuro professionale. Grazie di tutto Prof!".